Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы

Глава государства также поручил правительству обеспечить разработку рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по созданию факультетов русского языка и литературы, а также направление таких рекомендаций в федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования. Поручения должны быть выполнены до 1 сентября 2026 г. и 1 сентября 2027 г. соответственно. Ответственным назначен Чернышенко.