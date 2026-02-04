Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября 2026 г. принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы, предусмотрев в том числе увеличение количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы. Об этом сообщает Кремль.
Данное поручение должны выполнить правительство РФ совместно с Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России при участии Московского педагогического государственного университета. Ответственными назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Глава государства также поручил правительству обеспечить разработку рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по созданию факультетов русского языка и литературы, а также направление таких рекомендаций в федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования. Поручения должны быть выполнены до 1 сентября 2026 г. и 1 сентября 2027 г. соответственно. Ответственным назначен Чернышенко.
Одновременно власти поддержат проект Института мировой литературы РАН по изданию книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Серия будет включать переводы на русский язык классических произведений литератур народов РФ. Первый отчет о реализации проекта ожидается в декабре 2026 г., далее – ежегодно.
Кроме того, предусмотрена разработка и внедрение в вузах дисциплины «Русский язык как государственный». Минобрнауки при участии Санкт-Петербургского государственного университета поручено разработать базовый учебно-методический комплекс по этому курсу к марту 2027 г.
Отдельные поручения касаются разработки специальных учебных пособий по русскому языку для школ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.