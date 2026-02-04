Путин поручил разработать предмет «Русский язык как государственный» для вузов

11 февраля 2025 г. «Ведомости» писали, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о защите русского языка. За инициативу высказались 417 человек, воздержался один, проголосовавших против не было. Цели инициативы – сформировать в России национально ориентированную среду и ограничить использование иностранных заимствований, говорится в пояснительной записке.