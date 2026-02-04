Путин поручил разработать предмет «Русский язык как государственный» для вузов
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по разработке и внедрению в российских вузах учебной дисциплины «Русский язык как государственный». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно перечню поручений, предложения, касающиеся изучения этой дисциплины в вузах, должны быть представлены к 1 сентября 2026 г. Ответственными назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и советник президента Елена Ямпольская.
Кроме того, Минобрнауки России совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и другими заинтересованными организациями должно разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины. В него войдут базовая рабочая программа и фонд оценочных средств. Срок выполнения этого поручения установлен до 1 марта 2027 г. Ответственным определен глава Минобрнауки Валерий Фальков.
11 февраля 2025 г. «Ведомости» писали, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о защите русского языка. За инициативу высказались 417 человек, воздержался один, проголосовавших против не было. Цели инициативы – сформировать в России национально ориентированную среду и ограничить использование иностранных заимствований, говорится в пояснительной записке.