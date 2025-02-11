Госдума решила вывести англицизмы из употребления

Госдума решила вывести англицизмы из употребленияЗаконопроект о защите русского языка принят в первом чтении
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о защите русского языка. За инициативу высказались 417 человек, воздержался один, проголосовавших против не было. Цели инициативы – сформировать в России национально ориентированную среду и ограничить использование иностранных заимствований, говорится в пояснительной записке.
Сейчас, согласно закону о государственном языке, русский в обязательном порядке используется в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе и других сферах, говорится в пояснительной записке. Слова и выражения, не соответствующие нормам современного литературного языка, в том числе нецензурная брань, не допускаются. Исключение составляют иностранные слова, которые не имеют аналогов в русском и входят в состав нормативных словарей.
При использовании других языков наряду с русским тексты должны быть идентичными по содержанию, а также равнозначными по размещению и оформлению, отмечается в пояснительной записке. Но на практике надписи на иностранном языке своим оформлением привлекают больше внимания. В связи с этим депутаты предлагают «существенно ограничить использование “англицизмов” и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве», говорится в пояснительной записке.
Изменения затронут законы «О государственном языке», «О защите прав потребителей», «О рекламе», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» и др. Требования об обязательном переводе и идентичности текстов на русском и других языках не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечают авторы. Кроме того, законодатели сохраняют право наряду с госязыком использовать государственные языки республик (их 37 – прим. «Ведомости») при равнозначности размещения и технического оформления надписей.
В нижнюю палату парламента проект внесли еще 25 октября 2023 г. Среди авторов – советник президента Елена Ямпольская (была главой комитета по культуре, «Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») и нынешний врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (возглавлял комитет по информационной политике, технологиям и связи, «Единая Россия»). Ямпольская, как отмечают собеседники «Ведомостей», – основной идеолог проекта.
Носители языка и в частности представители науки давно бьют тревогу по поводу снижения культуры речи на русском, заявила «Ведомостям» руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук Айса Биткеева. В публичном пространстве наблюдается чрезмерное употребление иностранных заимствований, даже в тех сферах, где русский язык является обязательным – например, в образовании, государственных и муниципальных информационных системах, сказала она. Для того чтобы установить баланс между «своим и чужим», к работе необходимо привлечь лингвистов, отметила Биткеева.
В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить к первому чтению проект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов. По его словам, русский язык необходимо «беречь и развивать как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».