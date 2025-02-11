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Госдума решила вывести англицизмы из употребления

Законопроект о защите русского языка принят в первом чтении
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о защите русского языка. За инициативу высказались 417 человек, воздержался один, проголосовавших против не было. Цели инициативы – сформировать в России национально ориентированную среду и ограничить использование иностранных заимствований, говорится в пояснительной записке.

Сейчас, согласно закону о государственном языке, русский в обязательном порядке используется в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе и других сферах, говорится в пояснительной записке. Слова и выражения, не соответствующие нормам современного литературного языка, в том числе нецензурная брань, не допускаются. Исключение составляют иностранные слова, которые не имеют аналогов в русском и входят в состав нормативных словарей.

При использовании других языков наряду с русским тексты должны быть идентичными по содержанию, а также равнозначными по размещению и оформлению, отмечается в пояснительной записке. Но на практике надписи на иностранном языке своим оформлением привлекают больше внимания. В связи с этим депутаты предлагают «существенно ограничить использование “англицизмов” и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве», говорится в пояснительной записке.

Изменения затронут законы «О государственном языке», «О защите прав потребителей», «О рекламе», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» и др. Требования об обязательном переводе и идентичности текстов на русском и других языках не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечают авторы. Кроме того, законодатели сохраняют право наряду с госязыком использовать государственные языки республик (их 37 – прим. «Ведомости») при равнозначности размещения и технического оформления надписей.

В нижнюю палату парламента проект внесли еще 25 октября 2023 г. Среди авторов – советник президента Елена Ямпольская (была главой комитета по культуре, «Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») и нынешний врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (возглавлял комитет по информационной политике, технологиям и связи, «Единая Россия»). Ямпольская, как отмечают собеседники «Ведомостей», – основной идеолог проекта.

Носители языка и в частности представители науки давно бьют тревогу по поводу снижения культуры речи на русском, заявила «Ведомостям» руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук Айса Биткеева. В публичном пространстве наблюдается чрезмерное употребление иностранных заимствований, даже в тех сферах, где русский язык является обязательным – например, в образовании, государственных и муниципальных информационных системах, сказала она. Для того чтобы установить баланс между «своим и чужим», к работе необходимо привлечь лингвистов, отметила Биткеева.

В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить к первому чтению проект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов. По его словам, русский язык необходимо «беречь и развивать как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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