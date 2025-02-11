Госдума решила вывести англицизмы из употребления

При использовании других языков наряду с русским тексты должны быть идентичными по содержанию, а также равнозначными по размещению и оформлению, отмечается в пояснительной записке. Но на практике надписи на иностранном языке своим оформлением привлекают больше внимания. В связи с этим депутаты предлагают «существенно ограничить использование “англицизмов” и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве», говорится в пояснительной записке.