В России хотят ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медвузов

Если инициатива будет одобрена, то выпускникам медицинских вузов предстоит отработать в медицинских учреждениях три года, а тем, кто окончил колледжи, – два года. Основным условием будет трудоустройство в организациях, предоставляющих медицинскую помощь в рамках программы госгарантий. Это могут быть как государственные больницы, так и частные клиники, принимающие пациентов по полисам ОМС.