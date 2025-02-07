В России хотят ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медвузов

В России хотят ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медвузовА «целевикам» грозит двукратное увеличение штрафов за отказ от работы у заказчика обучения
Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медицинские организации, которые работают по ОМС. Нововведение затронет тех, обучался на бюджете. Проект поправок в закон «Об образовании в РФ» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Если инициатива будет одобрена, то выпускникам медицинских вузов предстоит отработать в медицинских учреждениях три года, а тем, кто окончил колледжи, – два года. Основным условием будет трудоустройство в организациях, предоставляющих медицинскую помощь в рамках программы госгарантий. Это могут быть как государственные больницы, так и частные клиники, принимающие пациентов по полисам ОМС.
Предполагается, что выпускники смогут сами выбрать регион и медучреждение для своей отработки. Но есть важный момент – туда необходимо трудоустроиться в течение года после завершения обучения.
Если же выпускник не подпишет контракт с медицинским учреждением, то ему придётся возместить затраты государства на его обучение в двойном объёме.
Для тех, кто учился по целевым договорам, условия остаются прежними: им предстоит трудоустроиться в организации согласно условиям договора. В рамках «целевого набора» региональные министерства здравоохранения или медучреждения заключают контракты с абитуриентами, оплачивая их обучение, при условии дальнейшего трудоустройства после выпуска.
Минздрав планирует в два раза увеличить штраф для студентов, которые заключили договор о целевом обучении, но потом отказались работать у заказчика обучения. По действующему законодательству, если «целевик» не выполняет свои обязательства, то он должен лишь возместить полную стоимость обучения. Теперь же придется компенсировать эту сумму в двойном размере.
Кроме того, Минздрав планирует ввести важное требование: продолжение обучения по программам ординатуры для «целевиков» будет возможно только при наличии действующего договора с тем же работодателем, что и при первоначальном обучении.
Заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, профессор, д. м. н. Вера Ларина считает, что введение обязательной отработки для выпускников медицинских вузов требует взвешенного и индивидуального подхода с учетом успехов в учебе, научных и иных достижений.
«Основной целью развития здравоохранения в России является увеличение ожидаемой продолжительности жизни, в первую очередь здоровой жизни, – поясняет Ларина. – Для достижения данной цели необходимо совершенствование системы медицинского образования, кадрового обеспечения системы здравоохранения и расширение квалификации медицинских работников».
«Прием на целевое обучение – это прием на места, финансируемые за счет бюджета, – поясняет кандидат медицинских наук, проректор по международной деятельности Пироговского университета, научный руководитель студенческого научного общества вуза Надежда Былова. – Конкретные заказчики не оплачивают обучение, они предоставляют меры поддержки – например, стипендии, жилье, оплату проезда и т. д. Если обучавшийся по целевому договору его нарушил, то он обязан вернуть заказчику сумму, эквивалентную стоимости мер поддержки, а также вернуть государству полную стоимость предоставленных образовательных услуг».
Правда, по словам эксперта, есть перечень ситуаций, в которых с «целевика», который не вышел на работу, снимается ответственность.
Полная информация представлена в постановлении правительства РФ «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». Именно данный документ регулирует отношения в рамках целевого обучения до 1 мая 2030 г.
В июне 2024 г. в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на улучшение качества медицинского образования в России.
Авторы инициативы предложили наделить Минздрав полномочиями по контролю за медицинским образованием. В частности, предполагается, что ведомство будет разрабатывать и утверждать типовые дополнительные профессиональные программы.