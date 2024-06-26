В Госдуму внесен проект о повышении качества медицинского образования

В Госдуму внесен проект о повышении качества медицинского образованияВ нем предлагается усилить роль Минздрава в образовательном процессе
Группа депутатов и сенаторов 25 июня внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования в России. Документ появился в думской электронной базе.
Поправки вносятся в закон «Об образовании». Согласно изменениям, предлагается предоставить Минздраву полномочия по контролю за медицинским образованием. В частности, на ведомство хотят возложить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах.
Также предполагается, что Минздрав сможет устанавливать форму заключения о соблюдении медвузами федеральных образовательных госстандартов. Выдавать такие документы будет Росздравнадзор.
Образовательные организации должны будут получить их до 1 сентября 2025 г. в случае принятия законопроекта. В противном случае студентов переведут в другие организации, «осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности». Изменения в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности должны будут появиться до 1 марта 2026 г.
Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить исключительно онлайн-обучение на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования. Аналогичный запрет касается дополнительных профессиональных программ, предусматривающих практическую подготовку.
В пояснительной записке отмечается, что качество подготовки медицинских кадров является «одним из важнейших конституционных приоритетов обеспечения национальной безопасности». Сейчас обучение по медицинским программам ведется в 127 вузах, 49 из которых подведомственны Минздраву. Также подготовка кадров ведется в двух научных организациях, одну из них контролирует Минздрав, другую – Минобрнауки.
Процедура лицензирования вуза не предполагает проверку соответствия кадрового обеспечения и материально-технической базы, обращают внимание авторы проекта. В связи с этим на практике возникает ситуация, когда у образовательной организации нет необходимой образовательной инфраструктуры, клинической базы и квалифицированных кадров.
О подготовке законопроекта «Ведомости» писали еще 14 мая. Один из авторов поправок председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (фракция «Единая Россия») обращал внимание, что негосударственные вузы ориентированы на коммерчески успешные специальности, а не на те направления, которые требуются стране. По его мнению, распределение объемов подготовки медиков должно согласовываться с Минздравом.
Помимо законодательных изменений, негосударственные вузы ждут внеплановые проверки с июня по декабрь 2024 г., сообщали источники «Ведомостей». По их информации, проверки коснутся как минимум пяти коммерческих вузов, три из них находятся в Москве и Санкт-Петербурге. В списке – университеты «Реавиз» и «Синергия», утверждал собеседник. В Рособрнадзоре планы проведения проверок опровергли. В 2020 г. Рособрнадзор проверил 100 образовательных организаций, в 2021 г. – 120, в 2022 г. – 10, в 2023 г. – 120.