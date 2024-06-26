В Госдуму внесен проект о повышении качества медицинского образования

Помимо законодательных изменений, негосударственные вузы ждут внеплановые проверки с июня по декабрь 2024 г., сообщали источники «Ведомостей». По их информации, проверки коснутся как минимум пяти коммерческих вузов, три из них находятся в Москве и Санкт-Петербурге. В списке – университеты «Реавиз» и «Синергия», утверждал собеседник. В Рособрнадзоре планы проведения проверок опровергли. В 2020 г. Рособрнадзор проверил 100 образовательных организаций, в 2021 г. – 120, в 2022 г. – 10, в 2023 г. – 120.