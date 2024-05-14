Власти усилят контроль за качеством медицинского образования

Власти усилят контроль за качеством медицинского образованияЧастные медвузы ждут внеплановые проверки, а Минздрав может стать разработчиком единых требований к подготовке медиков по всей стране
Группа депутатов Госдумы готовит законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования в России. В нем будет предложено усилить роль Минздрава, включив его в организацию процесса подготовки медицинских кадров в учебных заведениях всех уровней – от медицинских факультетов в классических (непрофильных) университетах и частных вузах до организаций в сфере дополнительного профессионального образования. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке медицинских кадров только в подведомственных ему университетах. О разработке документа «Ведомостям» сообщили соавторы законопроекта – председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (фракция «Единая Россия») и глава комитета по науке и образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»).
Изменения коснутся закона «Об образовании», уточнил представитель комитета по охране здоровья.
В частности, в законопроекте будет предложено наделить Минздрав новыми полномочиями. По мнению депутатов, ведомство совместно с Минобрнауки должно определять целесообразность создания образовательных организаций, готовящих медицинские кадры, или их подразделений, а также согласовывать объемы подготовки медиков по направлениям, говорит Башанкаев. «Негосударственные вузы в первую очередь ориентированы на коммерчески успешные специальности. Выпустили, допустим, 200 дерматологов. А стране сейчас столько дерматологов не требуется, нужно больше врачей первичного звена (к нему относятся поликлиники, фельдшерские и акушерские пункты, дневные стационары. – «Ведомости»). На наш взгляд, распределение объемов подготовки – вне зависимости от источников финансирования – по всем уровням медицинского образования должно согласовываться с Минздравом России», – пояснил он.
Кто отвечает за подготовку медиков
Медицинские кадры в России готовят 163 вуза. Из них 46 подведомственны Минздраву, остальные 117, где открыты медицинские факультеты, подчиняются Минобрнауки, говорил 3 апреля Володин. Во время отчета правительства он обратил внимание на то, что «министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а [медицинские] факультеты открывают другие министры», и раскритиковал такой подход. Володин призвал главу Минобрнауки Валерия Фалькова задуматься над качеством подготовки специалистов.
Помимо вузов Минздрава медицинские кадры готовят в МГУ, СПбГУ, 56 подведомственных вузах Минобрнауки, трех вузах Минпросвещения, трех муниципальных и 14 частных вузах, а также в двух научных организациях, рассказывал Кабышев.
Кабышев также считает важным разработать критерии и процедуры, которые позволят Минздраву и Рособрнадзору учитывать конкретные региональные потребности в медицинских кадрах и прогнозировать будущую занятость выпускников при создании новых образовательных программ.
Помимо этого, по словам Кабышева, необходимо повысить роль Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) для создания единых подходов к содержанию программ медицинского образования, совершенствования процедуры аккредитации медицинских специалистов, ужесточения требований к дополнительному профессиональному образованию врачей. Для этого группа депутатов во главе с Кабышевым 6 мая внесла в Госдуму законопроект, усиливающий позиции ФУМО по перечисленным направлениям, документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
Наряду с готовящимися законодательными инициативами ряд негосударственных коммерческих вузов с июня по декабрь 2024 г. ждут внеплановые проверки. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – знакомый с планами Рособрнадзора, второй – близкий к Министерству просвещения, которое сейчас в должности и. о. министра возглавляет некогда руководивший Рособрнадзором Сергей Кравцов. По его инициативе в перечень организаций, в которых готовятся проверки, было включено одно учреждение, сказал собеседник «Ведомостей».
В 2020 г. Рособрнадзор проверил 100 образовательных организаций, в 2021 г. – 120, в 2022 г. – 10, в 2023 г. – 120, следует из доклада Минэкономразвития «О государственном и муниципальном контроле в РФ за 2022 г.» и данных самой службы. Юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева пояснила «Ведомостям», что резкий спад числа проверок в 2022 г. связан с введением запрета на проведение плановых проверок бизнеса, после его отмены в 2023 г. количество проверок вернулось к прежнему уровню.
Проверки пройдут как минимум в пяти коммерческих вузах, из них три специализируются на медицине (или имеют профильные факультеты) и базируются в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил источник, знакомый с планами контрольного ведомства. В этом списке, по его словам, медицинский университет «Реавиз» (ведет образовательную деятельность в Москве, имеет филиалы в Санкт-Петербурге и Саратове). В 2023 г. Рособрнадзор уже проверял столичный филиал «Реавиза», нарушений найдено не было, говорится на сайте службы. Проверки также могут пройти в университете «Синергия», где готовят врачей общей практики, стоматологов, медсестер, фельдшеров, гигиенистов и фармацевтов, добавил он.
По словам собеседника «Ведомостей», в вузах проверят выполнение обязательных требований в сфере образования и наличие аккредитации для всех действующих образовательных программ. Контролировать исполнение поручения будет аппарат правительства РФ, которым руководит и. о. вице-премьера Дмитрий Григоренко, добавил источник.
Представитель пресс-службы Рособрнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство не планирует проведения внеплановых проверок в этих пяти вузах. Впрочем, Рособрнадзор и ранее опровергал планы проверок, когда они фактически уже проводились. Например, 17 мая 2023 г., когда прокуратура Санкт-Петербурга привлекала специалистов службы для внеплановой проверки учебного процесса в Европейском университете.
Как проходят проверки в вузах
Представитель пресс-службы Рособрнадзора напомнил «Ведомостям», что, согласно п. 3 постановления правительства РФ № 336, есть перечень оснований, по которым в 2024 г. могут быть проведены внеплановые проверки. В сфере образования, по его словам, надзорные мероприятия проводятся по согласованию с органами прокуратуры, если выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований. Без согласования с прокуратурой они могут быть проведены по поручению президента, премьер-министра, вице-премьера (в последнем случае по согласованию с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства, т. е. с Григоренко), а также по требованию прокурора.
Проверки в образовательных учреждениях обычно проводят органы прокуратуры, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и другие профильные ведомства, рассказал «Ведомостям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его словам, во время внеплановых проверок анализируют документы организации, изучают ее письменные пояснения, осматривают учреждение, опрашивают сотрудников. Срок проведения проверки может различаться в зависимости от проверяющего органа: например, для проверки документов Рособрнадзором установлен срок в 10 дней, для выездной – от 5 до 10 дней, пояснил Кузнецов.
Кабышев совместно с Башанкаевым, в свою очередь, 6 мая направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где просят проверить качество медицинского образования в частных вузах. Об этом написал Кабышев в своем Telegram-канале. Депутаты рекомендуют обратить внимание на то, как проходит учебный процесс в частных медвузах, есть ли там необходимая инфраструктура и условия для прохождения студентами практики. Источник «Ведомостей» в нижней палате рассказал, что в Госдуме обсуждается необходимость проведения проверок в 20 организациях, которые реализуют программы медицинского образования, включая частные вузы. Претензии к ним в основном касаются качества подготовки выпускников, уточнил он.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что проверки в перечисленных вузах в большей степени будут связаны с соблюдением аккредитационных требований, так как, вероятно, есть «претензии к качеству образовательных программ». При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович напомнила, что в стране все еще есть дефицит врачей. В 2023 г. российским медучреждениям не хватало почти 30 000 врачей и 63 000 человек среднего медперсонала, сообщала в марте замглавы Минздрава Татьяна Семенова. Поэтому беспричинно запрещать работу негосударственных учебных заведений было бы «как минимум странно», считает Попович.
Ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), академик РАН Петр Глыбочко считает, что Минздрав должен сформировать в стране единый стандарт качества медицинского образования. С таким предложением, по его словам, выступили Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений и Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (создан приказом Минобрнауки в 2020 г.), председателем которых он является. Координационный совет вместе с ФУМО уже разработал единые требования к образовательным программам вузов Минздрава. Глыбочко предложил наделить совет полномочиями по разработке типовых образовательных программ высшего образования по всем медицинским и фармацевтическим специальностям.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, Минздрав, Минпросвещения, правительство, представителям аппарата Григоренко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также в перечисленные учебные организации.