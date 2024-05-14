Власти усилят контроль за качеством медицинского образования

Как проходят проверки в вузах

Представитель пресс-службы Рособрнадзора напомнил «Ведомостям», что, согласно п. 3 постановления правительства РФ № 336, есть перечень оснований, по которым в 2024 г. могут быть проведены внеплановые проверки. В сфере образования, по его словам, надзорные мероприятия проводятся по согласованию с органами прокуратуры, если выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований. Без согласования с прокуратурой они могут быть проведены по поручению президента, премьер-министра, вице-премьера (в последнем случае по согласованию с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства, т. е. с Григоренко), а также по требованию прокурора.

Проверки в образовательных учреждениях обычно проводят органы прокуратуры, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и другие профильные ведомства, рассказал «Ведомостям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его словам, во время внеплановых проверок анализируют документы организации, изучают ее письменные пояснения, осматривают учреждение, опрашивают сотрудников. Срок проведения проверки может различаться в зависимости от проверяющего органа: например, для проверки документов Рособрнадзором установлен срок в 10 дней, для выездной – от 5 до 10 дней, пояснил Кузнецов.