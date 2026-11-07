Навроцкий выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Кракове
Президент Польши Кароль Навроцкий выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в центре Кракова в Польше. Об этом глава страны заявил в соцсети Х.
«С огромным беспокойством я принимаю сообщения о трагических событиях в центре Кракова. Мои мысли с жертвами, пострадавшими и их семьями», – написал Навроцкий.
Он добавил, что остается на связи со спецслужбами и ожидает полного разъяснения обстоятельств. По его словам, сейчас в Краков направляется глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.
7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию главной рыночной площади и открыл огонь. Подозреваемого в нападении задержали. Изначально сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших.
Позже полиция Малопольского воеводства сообщила, что число погибших выросло до пяти. По словам воеводства, преступник, начавший стрельбу, был ранен сотрудниками полиции. Сейчас его доставляют в больницу. Спецслужбы продолжают работу на месте трагедии.