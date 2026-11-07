«Газпром»: в ноябре Европа продолжает отбирать газ из ПХГ рекордными темпами

На этом фоне увеличиваются поставки российского трубопроводного газа в Турцию. По оперативным данным, за первые пять дней ноября объем газа, направленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил показатели за аналогичный период октября и сентября. При этом совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по сравнению с сентябрем на 78%.