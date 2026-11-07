«Газпром»: в ноябре Европа продолжает отбирать газ из ПХГ рекордными темпами

«Газпром»: в ноябре Европа продолжает отбирать газ из ПХГ рекордными темпамиНа этом фоне растут поставки российского трубопроводного газа в Турцию
Пятого ноября был установлен новый исторический максимум суточного отбора газа из европейских подземных хранилищ для этой даты, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Объем, извлеченный из ПХГ, оказался на 34% – почти на 100 млн куб. м – выше предыдущего максимального суточного показателя.
Ранее рекордные значения отбора из европейских хранилищ фиксировались 28–29 октября, 1–2 и 4 ноября.
На этом фоне увеличиваются поставки российского трубопроводного газа в Турцию. По оперативным данным, за первые пять дней ноября объем газа, направленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил показатели за аналогичный период октября и сентября. При этом совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по сравнению с сентябрем на 78%.
5 ноября «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора составил 74,9%. Это стало историческим минимумом. С 28 октября запасы газа в европейских хранилищах сокращаются. На 28 октября заполненность ПХГ Германии, Нидерландов и Австрии была значительно ниже 70%. В Германии показатель составил 61,6%.
1 ноября стало известно, что Германия не смогла достичь целевого уровня заполненности газохранилищ в 70%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября показатель составлял 61,17%. 30 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2500 за 1000 куб. м, если зима будет холодной.