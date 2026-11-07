Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%BLNG8,88+0,91%KLVZ1,958+0,62%IMOEX2 482,05+0,74%RTSI951,92+0,74%RGBI112,1+0,18%RGBITR778,93+0,28%
Главная / Бизнес /

«Газпром»: в ноябре Европа продолжает отбирать газ из ПХГ рекордными темпами

На этом фоне растут поставки российского трубопроводного газа в Турцию
Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пятого ноября был установлен новый исторический максимум суточного отбора газа из европейских подземных хранилищ для этой даты, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Объем, извлеченный из ПХГ, оказался на 34% – почти на 100 млн куб. м – выше предыдущего максимального суточного показателя.

Ранее рекордные значения отбора из европейских хранилищ фиксировались 28–29 октября, 1–2 и 4 ноября.

На этом фоне увеличиваются поставки российского трубопроводного газа в Турцию. По оперативным данным, за первые пять дней ноября объем газа, направленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил показатели за аналогичный период октября и сентября. При этом совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по сравнению с сентябрем на 78%.

5 ноября «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора составил 74,9%. Это стало историческим минимумом. С 28 октября запасы газа в европейских хранилищах сокращаются. На 28 октября заполненность ПХГ Германии, Нидерландов и Австрии была значительно ниже 70%. В Германии показатель составил 61,6%.

1 ноября стало известно, что Германия не смогла достичь целевого уровня заполненности газохранилищ в 70%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября показатель составлял 61,17%. 30 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2500 за 1000 куб. м, если зима будет холодной.

Читайте также:Газ в Европе подорожал выше $1200 впервые с декабря 2022 года
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её