Маск: Neuralink в ближайшие годы позволит парализованным людям снова двигаться

12 ноября 2025 г. Маск предположил, что уже через 20 лет люди смогут «загружать свой разум» в роботов, фактически перенося сознание и воспоминания в небиологическое тело благодаря стартапу Neuralink, разрабатывающему интерфейс «мозг-компьютер». Основатель SpaceX добавил, если процесс будет безопасным и позволит людям сохранять воспоминания или улучшать способности, «многие захотят сделать это».