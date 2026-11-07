Маск: Neuralink в ближайшие годы позволит парализованным людям снова двигаться
Технологии компании Neuralink в ближайшие годы позволят парализованным людям снова двигаться. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X.
«Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки», – сказано в сообщении.
Маск переслал пост о Ноланде Арбо, который стал первым человеком, который получил мозговой имплант.
30 января 2024 г. Маск сообщил, что человеку был впервые имплантирован чип от Neuralink, позволяющий управлять цифровыми устройствами силой мысли. Сам чип получил название Telepathy. Он позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, «просто подумав». Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями.
12 ноября 2025 г. Маск предположил, что уже через 20 лет люди смогут «загружать свой разум» в роботов, фактически перенося сознание и воспоминания в небиологическое тело благодаря стартапу Neuralink, разрабатывающему интерфейс «мозг-компьютер». Основатель SpaceX добавил, если процесс будет безопасным и позволит людям сохранять воспоминания или улучшать способности, «многие захотят сделать это».