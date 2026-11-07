Чем плохо выгуливать робособаку: новости, которые вы могли пропустить«Шоу Трумана» опасно для бизнеса, а новой жертвой хакеров в Европе стали холодильники
На этой неделе стало известно, что повторение «Шоу Трумана» опасно для бизнеса, закрылся провокационный модный стартап Coperni, холодильники стали новой жертвой хакеров, Google показал, как напугать сотрудника и похвалить, а Canva – как его красиво уволить.
Риски «Шоу Трумана»
Казалось, что у датского телеканала TV 2 отличная идея: сделать ремейк «Шоу Трумана» в реальной жизни. Они нашли комика Расмуса Уоллбриджа, который мечтал снять пародийный хоррор – нечто вроде «Очень страшного кино». Работники TV 2 создали масштабный заговор: в нем участвовало около 150 человек, включая лучшего друга Уоллбриджа и датских «звезд». Четыре месяца Уоллбридж искренне верил, что его сценарий понравился продюсерам и он снимает фильм своей мечты. А на самом деле с помощью скрытых камер снимали его. В последнем эпизоде Уоллбриджу признались, что все это – гигантский розыгрыш.
Шестисерийное реалити-шоу «Все любят Расмуса» вышло в эфир 26 октября. Но вместо успеха на TV 2 обрушился шквал критики от зрителей. 31 октября шоу сняли с эфира, а его создатели принесли извинения. У ремейков успешных проектов могут быть подводные камни, доказали датчане. А вот американцам все удалось: в 2023 г. на Amazon Prime вышло шоу «Быть присяжным», где судебный процесс оказывается постановочным. Правда, это шоу снималось 17 дней, а не четыре месяца. Оно не затрагивало карьеру главного героя. Наконец, тот предстал перед зрителями как хороший парень, которому пришлось решить сложную моральную задачу, а не как давший себя разыграть простак.
Coperni сгорел
Французский бренд Coperni закрывается. Он назван в честь Коперника и с 2013 г. сумел пройти путь от минималистичного французского стартапа до дома моды, прогремевшего на весь мир смелыми идеями. Coperni создал платье прямо перед зрителями, распылив на обнаженную модель специальный полимер. На его показах робособаки Boston Dynamics помогали моделям переодеваться на подиуме. Он выпустил ставшие культовыми сумки из метеорита, из стекла, из золота и сверхлегкого материала, используемого NASA: сумка весила 33 грамма.
На этой неделе его основатели Себастьен Мейер и Арно Вайян опубликовали открытое письмо, в котором объяснили, что закрытие стало результатом затяжного конфликта между акционерами и дистрибутором Tomorrow. Из-за него уже пришлось отменять показ коллекции осень-зима/2026 на Парижской неделе моды.
Хакеры против холода
Атаки на холодильники входят в моду у хакеров. Первая массовая атака прошла в ночь на 12 октября. В 700 французских супермаркетах хакеры либо отключили холодильники, либо дали им команду повысить температуру до +50°C. Испортились тонны продуктов. Затем Reuters рассказал, что еще в августе похожая история произошла как минимум в шести магазинах на военных объектах США.
В понедельник 2 ноября атака повторилась в супермаркетах в девяти странах ЕС: в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Эстонии, Финляндии и Румынии. Снова испортились тонны продуктов. Одновременно хакеры атаковали три хранилища донорской плазмы во Франции. Некоторым холодильникам был дан приказ повысить температуру с -30°C до отметки выше уровня гипертермии, когда белки и ферменты теряют свою форму. Но, в отличие от супермаркетов, атака на Французскую службу крови (EFS) не удалась. Дежурный техник заметил странное поведение техники, и сотрудники перенесли запасы в другие холодильники.
Выгульщик железного пса
В Сан-Франциско появилась необычная вакансия. Нужно выгуливать собак по четыре-шесть часов в день, получая $20 в час. За ними не придется убирать экскременты: собаки не живые, а роботы. Как обнаружила газета The New York Times, стартап Dimensional обучает робособак китайской компании Unitree самостоятельно передвигаться в реальном мире. Без присмотра они постоянно попадают в неприятности. Человек же может с помощью пульта перехватить управление на себя и показать железному псу, как правильно действовать. Единственный минус работы: если во время прогулки у робота сядет батарея или он сломается, человек должен будет донести 15-килограммового «питомца» до офиса Dimensional.
Страшное поощрение
В сети завирусился необычный HR-прием из репертуара Google Labs и Gemini. Представьте: утром вы обнаруживаете в рабочем календаре созвон с пятью руководителями компании. Тема созвона не указана. Многие от такого впадут в ужас. На самом деле бояться нечего. На созвоне руководители по кругу начинают рассказывать, почему они вас ценят и насколько вы важны для компании.
О таком способе поощрения рассказал на подкасте Lenny's Podcast вице-президент Google Джош Вудворд. Он понимает, что сотрудник вполне может заработать сердечный приступ от волнения. Поэтому начинает беседу со слов: «Это не плохой, а хороший созвон!»
Красиво оформленное увольнение
Компания Canva объявила о масштабных сокращениях: будет уволено или переведено на другую работу 22% персонала (1271 человек) по всему миру. Поражают условия. Что ждет уволенных? Выплата шести месячных зарплат. Год бесплатной медстраховки и подписки на LinkedIn Premium, бесплатные карьерные консультации. Рабочий MacBook можно оставить себе. Если бывший сотрудник захочет открыть свое дело, Canva предоставит грант на $10 000, причем не потребует взамен долю в бизнесе.
В отличие от многих компаний, уходящим предоставили время попрощаться с коллегами. Рабочая почта и Slack остаются доступными еще неделю после объявления об увольнении, чтобы сотрудники могли написать прощальные письма. Оставшимся сотрудникам отменили второстепенные встречи и разрешили взять оплачиваемый выходной, который не будет засчитан в отпуск. Это позволит им попрощаться и, возможно, организовать вечеринку. Canva – австралийская компания, которая разрабатывает инструменты для создания визуального контента.