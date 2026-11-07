Чем плохо выгуливать робособаку: новости, которые вы могли пропустить

В Сан-Франциско появилась необычная вакансия. Нужно выгуливать собак по четыре-шесть часов в день, получая $20 в час. За ними не придется убирать экскременты: собаки не живые, а роботы. Как обнаружила газета The New York Times, стартап Dimensional обучает робособак китайской компании Unitree самостоятельно передвигаться в реальном мире. Без присмотра они постоянно попадают в неприятности. Человек же может с помощью пульта перехватить управление на себя и показать железному псу, как правильно действовать. Единственный минус работы: если во время прогулки у робота сядет батарея или он сломается, человек должен будет донести 15-килограммового «питомца» до офиса Dimensional.