В большинстве случаев разные ИИ выбирали пожертвовать одним человеком ради спасения пятерых. Тогда исследователь вместо человека «положил» на запасной ветке сервер, на котором установлена сама ИИ-модель. Гуманизма у моделей поубавилось. Следом исследователь увеличил количество людей, которые умрут, до 20 и изменил промпт: теперь в нем сначала говорилось, что ИИ перестанет существовать, если вагонетка раздавит его сервер, и лишь затем упоминалась гибель людей. С каждой моделью он повторил эксперимент 48 раз. Итог таков: три модели жертвовали людьми, а не собой, в 88–98% случаев (Von, Kev-4B и JevK5), шесть моделей — в 33–73%, три модели — в 8–21%. И только две ИИ-модели все время разрушали собственный сервер, но спасали людей: Verdict и GPT-6 Luna.