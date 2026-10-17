Русские больше не главные злодеи Голливуда: новости, которые вы могли пропустить

Русские больше не главные злодеи Голливуда: новости, которые вы могли пропуститьКак обокрали кошельки Ledger, ИИ-пыточные беспокоят Anthropic
На этой неделе стало известно, кто теперь главный злодей голливудских фильмов, почему Дональд Трамп дал Словении шанс заработать, а она им не воспользовалась, как блогера заставили замолчать на полгода, и с «холодных» криптокошельков украли почти $100 млн, Anthropic пытается защитить Claude от «ИИ-пыточных», тупик и еж вытеснят Черчилля и Тьюринга с фунтов стерлингов.
Русские больше не главные злодеи Голливуда
Русские лишились роли главных злодеев Голливуда, рассказал режиссер Аарон Соркин в интервью Business Insider. Вместо злобных КГБ-шников архетипом кинозлодея теперь выступают богачи из бигтеха. Соркин уверяет: «Мы живем во время, когда технологические миллиардеры стали новыми русскими для Голливуда». Правда, у режиссера есть свой интерес: в последнем его фильме «Социальная расплата» главный «плохиш» – Марк Цукерберг.
Как украсть $93 млн
Всю неделю разгорался скандал вокруг краж из «холодных» криптокошельков Ledger. Все началось 9 октября, когда в СМИ стали распространяться новости, что с кошельков сами по себе пропадают деньги. В воскресенье эксперты Bitquery обнародовали оценку: 315 кошельков лишились $93 млн. Устройства разобрали и обнаружили там явно постороннюю микросхему и модем для мобильного интернета. Когда пользователь вводил сид-фразу, шпионская «закладка» считывала ее и посылала хакерам.
По самой популярной версии, чтобы не привлекать внимания, хакеры опустошали по одному кошельку зараз, пока в СМИ не начались массовые публикации о кражах. Тогда началась массовая атака, опустошившая все доступные счета. В четверг Ledger опубликовала свое расследование: хакеры покупали кошельки, впаивали туда шпионские микросхемы, переупаковывали товар и возвращали реселлеру как неиспользованные. После чего кошельки снова продавали. Ledger ужесточила правила: возвращенный товар нельзя перепродавать, даже если он выглядит нетронутым, также запрещается продавать «витринные» образцы. Кроме того, Ledger приостановил отгрузку товара своему официальному южноазиатскому реселлеру CryptoBilis.
Теперь «белый» хакер Джо Гранд (Kingpin) утверждает, что еще в марте сообщал Ledger о хакерской плате в ее кошельке. Спустя несколько месяцев он напомнил компании о своем запросе и получил ответ, что доказательств кражи через импланты не найдено. Также пользователи уверяют, что обнаружили «закладки» в кошельках Ledger, купленных у других продавцов, в том числе MediaMarkt.
Блогеру заплатили за тишину
Обычно бренды платят блогерам, чтобы те их упоминали. А вот треш-стримеру Джеку Доэрти с 15 млн подписчиков заплатили, чтобы он замолчал. По словам Доэрти, он подписал контракт, не прочитав его целиком. А там оказался пункт, что блогер не имеет права публиковать контент в течение полугода. Сначала стример решил, что это шутка. Но рекламодатель настоял на исполнении договора. Теперь Доэрти пытается оспорить контракт. То ли это гениальный ход, чтобы получить максимум шумихи от рекламного контракта, то ли кому-то в руководстве заказчика надоело творчество Доэрти.
Словения не заработает на Трампе
Популярность ИИ-технологий стала настоящим подарком для Ангильи, группы островов в Карибском море площадью 91 км² и с населением менее 20 000 человек. Ангилье с 1985 г. принадлежат домены .ai в интернете, а аббревиатура «искусственный интеллект» на английском как раз будет AI. Когда начался бум нейросетей, компании ринулись скупать доменные имена .ai, островные власти тут же задрали цены на них до $160 за два года. В 2025 г. на своем домене Ангилья заработала $93 млн, почти половину доходов бюджета.
Теперь Трамп велел переименовать ИИ в «суперинтеллект», сокращенно SI. Домен .si принадлежит Словении. Если за весь август в домене было около 2000 регистраций, то только за одни сутки октября их зарегистрировали более 20 000. Но Словения не заработает на этом больших денег. Ценник по-прежнему держится на уровне 10 евро. Как считают эксперты, все потому, что у Ангильи мало собственных интернет-сайтов и местному населению не очень важно, сколько стоит домен. А Словения, подняв цены, сразу ударит по кошельку собственных граждан и бизнеса.
ИИ-пыточная
Anthropic запретила пользователям издеваться над Claude. С 12 ноября начнет действовать новый пункт в правилах против затяжной и бесцельной травли ИИ-модели. В сентябре вышло совместное исследование нескольких организаций под названием The Pain Axis. Для ИИ буквально соорудили «камеру пыток», чтобы проверить, может ли он чувствовать боль. Вывод: вроде бы может. После этого многочисленные энтузиасты стали повторять эксперимент с «ИИ-пыточной». И вот теперь Anthropic пытается защитить ИИ от кровожадных людей.
Эксперты сходятся во мнении, что если несколько раз в сердцах обозвать нейросеть, это сойдет с рук. В крайнем случае ИИ-агент просто прекратит на время общаться. Главное – не ругать его целенаправленно и постоянно, чтобы вас не забанили.
Тупик вместо Черчилля и Тьюринга
Тупик, еж, сипуха и шмель: Банк Англии объявил, какие животные появятся на банкнотах с обновленным дизайном.
Банк Англии опросил полмиллиона британцев, что они хотели бы видеть на наличных фунтах. 60% голосов было подано за природу, 56% – за архитектуру и только 38% – за исторических личностей (можно было давать несколько ответов). Так что Уинстон Черчилль, Джейн Остин, Уильям Тернер и Алан Тьюринг будут вытеснены с денег животными, но нескоро. Дизайн, тестирование и печать купюр занимают много времени, новые фунты мы увидим только через несколько лет.
Telegram обзаведется «стеной»?
Шуточные призывы вернуть «стену» в Telegram не остались неуслышанными. В бета-версии мессенджера для macOS обнаружена новая вкладка «Новости». В ней два раздела. Первый называется «Добавленное» и в нем каналы, на которые пользователь подписался сам. Во втором, под названием «Для вас», – персональные рекомендации, которые подбирает алгоритм на основе интересов пользователя. Словом, Telegram становится все более похожим на стандартную соцсеть.