Русские больше не главные злодеи Голливуда: новости, которые вы могли пропустить

Обычно бренды платят блогерам, чтобы те их упоминали. А вот треш-стримеру Джеку Доэрти с 15 млн подписчиков заплатили, чтобы он замолчал. По словам Доэрти, он подписал контракт, не прочитав его целиком. А там оказался пункт, что блогер не имеет права публиковать контент в течение полугода. Сначала стример решил, что это шутка. Но рекламодатель настоял на исполнении договора. Теперь Доэрти пытается оспорить контракт. То ли это гениальный ход, чтобы получить максимум шумихи от рекламного контракта, то ли кому-то в руководстве заказчика надоело творчество Доэрти.