Алгоритмы прогресса: как ИИ закрывает пробелы в науке и истории

Один из свежих примеров – представленный в феврале 2026 г. инженерами Мичиганского университета ИИ-инструмент, прогнозирующий ресурс аккумулятора. Он определяет, через сколько циклов зарядки емкость падает ниже 90%. Обычно для этого приходилось заряжать-разряжать аккумулятор месяцами и даже годами. Алгоритм, получив информацию о 50 циклах, сопоставляет ее с данными из других испытаний и прогнозирует дальнейшее поведение аккумулятора. Разработчики утверждают, что на такие полувиртуальные испытания тратится всего 2% времени и 5% энергии, требующихся для традиционного метода тестирования.