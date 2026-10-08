Ямпольская назвала ИИ в образовании дополнительным точильным камнем

Искусственный интеллект (ИИ) вполне годится для того, чтобы прививать стремление к достижению результата, критически анализировать его, сам процесс работы и всю поступающую информацию, добавила Ямпольская. «Просто надо помнить, что это средство. И ребенок в школе должен понимать, что это замечательное средство, а цель – она совсем другая. Цели у тебя должны быть только человеческие», – отметила она.