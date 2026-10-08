Ямпольская назвала ИИ в образовании дополнительным точильным камнем

Ямпольская назвала ИИ в образовании дополнительным точильным камнемНейросеть должна освободить учителей от рутинной работы и дать им больше времени на занятия с детьми
Советник президента России Елена Ямпольская поддержала создание единой нейросети в сфере образования. Конечная цель ее внедрения – облегчить деятельность учителям, т. е. освободить их время и ресурсы для живой творческой работы с детьми, заявила она журналистам во время брифинга 8 октября.
Единая нейросеть – это гораздо лучше, чем их множество, отметила Ямпольская. При помощи ИИ можно учить детей учиться и думать. «Это такой еще один дополнительный нам с вами точильный камень, которым обрабатывается характер человека, его мыслительные способности», – сказала советник президента.
Искусственный интеллект (ИИ) вполне годится для того, чтобы прививать стремление к достижению результата, критически анализировать его, сам процесс работы и всю поступающую информацию, добавила Ямпольская. «Просто надо помнить, что это средство. И ребенок в школе должен понимать, что это замечательное средство, а цель – она совсем другая. Цели у тебя должны быть только человеческие», – отметила она.
Идею создать нейросеть в сфере образования 5 октября поддержал президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов. Она должна объединять единую программу и учебники, а также помогать преподавателю ориентироваться в этих материалах, заявил он.
ИИ может помогать искать подходы, проверять гипотезы, моделировать ситуации, считает руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft Никита Векессер. Его использование в заданиях должно быть предусмотрено самой методикой, уточнил он. При этом ученик должен уметь объяснить, что он сделал, где использовал нейросеть и почему согласился с ее ответом. Учителю нужны инструменты, позволяющие увидеть ход работы и оценить личный вклад школьника, считает эксперт.
Проверку стоит строить на разборе работы и ее защите перед педагогом: ученик объясняет решение, отвечает на вопросы, показывает понимание темы, предположил Векессер. За выдачу полностью сгенерированной работы за самостоятельную должны быть заранее установлены понятные последствия, вплоть до аннулирования результата этой работы. Решение должен принимать учитель после проверки, говорит Векессер.