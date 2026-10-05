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Путин поддержал идею создания нейросети для образования

Президент отметил роль педагогов в подготовке будущих поколений
Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать специализированную нейросеть для сферы образования. Об этом он заявил на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема», которая прошла в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что от учителей и наставников во многом зависит способность России отвечать на вызовы XXI в. По его словам, педагоги играют ключевую роль в подготовке будущих поколений. Без учителей и наставников, по мнению президента, в стране невозможны сильная наука, развитая экономика и культура, технологический суверенитет и национальная безопасность.

Отдельно Путин подчеркнул значение воспитателей и учителей начальных классов, которые участвуют в формировании личности ребенка на ранних этапах, а также педагогов-предметников и мастеров производственного обучения.

При этом президент призвал не заменять самостоятельное мышление школьников ответами ИИ. По его словам, использование ИИ может привести к неблагоприятным последствиям, если ученик ограничивается получением готового ответа и самостоятельно не работает над задачей. Путин подчеркнул, что необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок развивал собственные способности.

1 октября Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, пользуется ли он ИИ: «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество». Во время выступления российский лидер говорил, что миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. По словам президента, возможный «цифровой тоталитаризм» при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого.

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