Путин поддержал идею создания нейросети для образования

1 октября Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, пользуется ли он ИИ: «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество». Во время выступления российский лидер говорил, что миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. По словам президента, возможный «цифровой тоталитаризм» при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого.