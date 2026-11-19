При этом в итоговом документе не упоминаются украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке. Белый дом не представил в декларации конкретных решений по урегулированию этих кризисов. Отдельной развернутой оценки результатов встречи со стороны Трампа после завершения переговоров опубликовано не было.