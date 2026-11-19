Как Россия, США и Китай оценили трехсторонний саммит в ШэньчжэнеПереговоры завершились договоренностями по ряду международных вопросов
- Путин остался доволен итогами переговоров
- Белый дом назвал саммит историческим
- Пекин призвал развивать достигнутые договоренности
19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию о поддержании стратегической стабильности и международной безопасности. Как официальные представители трех стран оценили саммит – в подборке «Ведомостей»
Россия: Путин остался доволен итогами переговоров
Путин назвал состоявшиеся переговоры очень полезными. По его словам, встреча позволила участникам лучше понять позиции друг друга.
«Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, в очень откровенном режиме», – подчеркнул российский лидер. Он отметил, что Си Цзиньпину удалось создать условия для свободного обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Путин выразил надежду на продолжение трехсторонних контактов.
Российский президент поблагодарил Си Цзиньпина за организацию саммита и признался, что не ожидал столь успешного проведения встречи. После переговоров он подчеркнул, что трехсторонний формат представляет собой серьезную совместную работу, а не просто символическое мероприятие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что украинский конфликт не был центральной темой переговоров. Представитель Кремля не стал раскрывать дополнительные подробности обсуждения.
При этом помощник президента Юрий Ушаков заявил, что перспективы дальнейших встреч в таком формате остаются неопределенными. На вопрос о возможности продолжения трехсторонних переговоров он ответил: «Трудно сказать».
США: Белый дом опубликовал основные договоренности саммита
Белый дом опубликовал совместную декларацию, в которой трехсторонний саммит назван историческим. Согласно документу, лидеры обстоятельно обсудили международную ситуацию и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.
Одним из главных результатов стала договоренность о продолжении диалога по сокращению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Стороны подтвердили, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись.
Россия, США и Китай согласились с необходимостью реформирования ООН, чтобы организация могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы. Лидеры трех государств подчеркнули особую ответственность постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира.
Отдельное внимание в документе уделено энергетической безопасности. Страны выразили намерение увеличивать производство и поставки нефтепродуктов, подтвердив важность стабильных энергетических потоков для мировой экономики.
Еще одним пунктом декларации стало положение о соблюдении принципа согласия государств и уважении иммунитетов государственных должностных лиц. Участники саммита согласились, что Международный уголовный суд и аналогичные организации не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.
При этом в итоговом документе не упоминаются украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке. Белый дом не представил в декларации конкретных решений по урегулированию этих кризисов. Отдельной развернутой оценки результатов встречи со стороны Трампа после завершения переговоров опубликовано не было.
Китай: Пекин призвал развивать достигнутые договоренности
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал трехсторонний саммит позитивным, конструктивным и плодотворным. По его словам, Россия, Китай и США разделяют стремление к сохранению мира и признают необходимость учитывать законные интересы безопасности всех государств.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны согласились с важностью политического диалога и переговоров для урегулирования международных разногласий.
«Пока диалог продолжается и двери остаются открытыми, сохраняется надежда на мир», – заявил Си Цзиньпин.
В опубликованном после саммита сообщении агентства Xinhua говорится, что участники встречи признали сотрудничество необходимым условием преодоления глобальных вызовов. Си Цзиньпин призвал три страны реализовать достигнутые договоренности, укреплять коммуникацию и содействовать международной безопасности.
Китайский лидер выразил уверенность, что результаты переговоров получат дальнейшее развитие. «Семена, посеянные на этой трехсторонней встрече, обязательно пустят корни, прорастут, расцветут и принесут плоды», – сказал он.
МИД Китая опубликовал совместную декларацию трех государств. В документе подчеркивается необходимость поддержания международной безопасности, стабильных поставок энергоресурсов и снижения ядерных рисков.
По итогам встречи Си Цзиньпин призвал Москву и Вашингтон продолжать взаимодействие, укреплять взаимопонимание и развивать сотрудничество на основе достигнутых договоренностей.