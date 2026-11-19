Никитин: у России есть альтернативные варианты доставки людей и грузов в Крым
Россия подготовила альтернативные способы перевозки грузов и пассажиров на случай ограничения движения по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин в интервью ИС «Вести».
По словам Никитина, российские власти учитывают риски ударов по гражданской инфраструктуре. «Поэтому, естественно, были подготовлены все альтернативные способы перевозки грузов, перевозки людей. Эти решения будут задействованы», – сказал вице-премьер.
Он также заверил, что власти знают, как организовать перевозки на период восстановления моста.
«При этом процитирую президента: "Мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего". Пока этот процесс идет, мы знаем, как мы будем действовать в этой ситуации», – добавил Никитин.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены его конструкции. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти обсудили организацию доставки грузов на полуостров по альтернативным маршрутам. 19 ноября Крымский мост также был подвержен удару.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с атаками беспилотников на трассе «Новороссия», которая проходит через новые регионы, напоминает «Дорогу жизни» в блокадный Ленинград.