Глава МИД КНР назвал встречу Путина, Трампа и Си саммитом мира
Трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа можно считать «саммитом мира». Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.
«Можно сказать, что это был саммит мира», – отметил китайский министр (цитата по «РИА Новости»).
Переговоры Путина, Трампа и Си 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей лидеров США, КНР и России. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер заявил, что дискуссия на трехстороннем саммите была откровенной и свободной. Также он назвал состоявшиеся переговоры полезными.
Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35–40 минут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой стал украинский конфликт.