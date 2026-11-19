В Шэньчжэне началась первая трехсторонняя встреча Путина, Трампа и СиЭто первая в истории встреча лидеров России, США и Китая
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали трехсторонние переговоры в китайском Шэньчжэне. Встреча проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и стала первой в истории встречей руководителей трех стран в таком формате.
Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». На встречу отведено около часа. Ожидается, что лидеры обсудят международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подготовка совместного заявления по итогам саммита продолжалась до последнего момента.
Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35–40 минут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой стал украинский конфликт. Лидеры обсудили и двусторонние отношения, однако особо важных заявлений, по его словам, не прозвучало.
Затем Трамп встретился с Си Цзиньпином. Американский президент заявил, что США и Китай намерены содействовать завершению украинского конфликта, а переговоры с Путиным заложили основу для трехстороннего саммита.
18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели отдельные переговоры в Шэньчжэне. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.