Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35–40 минут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой стал украинский конфликт. Лидеры обсудили и двусторонние отношения, однако особо важных заявлений, по его словам, не прозвучало.