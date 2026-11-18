Песков: трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина продлится час
Планируется, что трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продлится час. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
18 ноября Песков заявил, что подготовка совместного заявления президента РФ, председателя КНР и американского лидера по итогам переговоров на АТЭС будет идти до последнего момента.
Перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне Путин, Си и Трамп пожали друг другу руки. Они также кратко переговорили.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предстоящая трехсторонняя встреча с Трампом упоминалась на переговорах президента Россиии и председателя КНР.