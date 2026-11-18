Пострадавший при взрыве автомобиля журналист Заворотный пришел в сознание
Пострадавший при взрыве автомобиля журналист Сергей Заворотный пришел в сознание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экс-премьера Украины Николая Азарова.
«За эти дни, на взгляд врачей, наметился прогресс. Он находится в сознании, понимает, что ему говорят», – сказал он.
Азаров уверен в причастности украинских спецслужб к подрыву автомобиля журналиста.
13 ноября на Кировоградской улице на юге Москвы взорвался автомобиль Toyota Fortuner, которым управлял Заворотный. Его госпитализировали в критическом состоянии.
Через три дня Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании подозреваемой 2005 г. р. Задержание проводилось совместно с сотрудниками МВД и ФСБ. Из сообщения СК следует, что задержанная стала жертвой украинских мошенников. Она выполняла задания кураторов под предлогом блокировки счетов. По версии СК, женщина откопала в Дмитровском районе Подмосковья пакет со взрывным устройством, которое соучастники выдавали за GPS-трекер. 10 ноября она закрепила его под автомобилем Заворотного, а 13 ноября устройство дистанционно привели в действие.
Девушке предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).