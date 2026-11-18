Через три дня Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании подозреваемой 2005 г. р. Задержание проводилось совместно с сотрудниками МВД и ФСБ. Из сообщения СК следует, что задержанная стала жертвой украинских мошенников. Она выполняла задания кураторов под предлогом блокировки счетов. По версии СК, женщина откопала в Дмитровском районе Подмосковья пакет со взрывным устройством, которое соучастники выдавали за GPS-трекер. 10 ноября она закрепила его под автомобилем Заворотного, а 13 ноября устройство дистанционно привели в действие.