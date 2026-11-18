Впоследствии сестер признали потерпевшей стороной. Спустя почти семь лет Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в изготовлении и распространении порнографических материалов и сексуальном насилии над собственными дочерьми. Несмотря на это, дело об убийстве закрыто не было.