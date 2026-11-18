Генпрокуратура согласилась с невиновностью сестер Хачатурян
Генпрокуратура пришла к выводу о невиновности Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян по делу об убийстве отца, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Ярослава Пакулина.
«После удовлетворенных судом жалоб на действия следователя можно рассчитывать на то, что до конца установленного срока будет принято итоговое решение о прекращении уголовного преследования», – сказал защитник.
Он уточнил, что Басманный суд Москвы удовлетворил жалобу частично, но указал в своем решении на наличие противоречий в позиции следствия. Также суд указал на отсутствие убедительных доводов для продолжения расследования, неаргументированный отказ в принятии аргументов защитников.
15 сентября Басманный суд Москвы не снял ограничения в отношении Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, находящихся под следствием за подозрение в убийстве своего отца Михаила.
Сестер Хачатурян задержали по подозрению в убийстве своего отца Михаила, чье тело нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве, в июле 2018 г. Девушки заявили, что действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.
Впоследствии сестер признали потерпевшей стороной. Спустя почти семь лет Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в изготовлении и распространении порнографических материалов и сексуальном насилии над собственными дочерьми. Несмотря на это, дело об убийстве закрыто не было.