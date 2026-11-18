На борту рейса из Минеральных Вод в Анталью сообщили об угрозе взрыва
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Анталью, получил сообщение об угрозе взрыва во время полета над территорией Турции. Об этом сообщает турецкий авиационный портал HavaSosyalMedya.
После поступления сообщения турецкие службы безопасности привели в состояние повышенной готовности. По данным издания, после приземления в аэропорту Антальи самолет планируется направить в охраняемую зону для проведения необходимых проверок.
Информации о наличии взрывного устройства, результатах проверки и состоянии пассажиров пока нет.
4 июля самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт вылета. По данным Росавиации, причиной стала техническая неисправность, характер которой не уточнялся.