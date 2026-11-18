Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Анталью, получил сообщение об угрозе взрыва во время полета над территорией Турции. Об этом сообщает турецкий авиационный портал HavaSosyalMedya.