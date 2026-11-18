Путин прибыл на торжественный прием для гостей саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин прибыл на торжественный прием для гостей саммита АТЭС. Прием организован от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Главной площадкой встречи стал Центр международных обменов. К нему российский лидер приехал на своем лимузине Aurus. Главу России лично встретили Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань.
Путин и Си Цзиньпин пожали руки и сделали протокольные фотографии. Также Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом, они пожали друг другу руки.
18 ноября в Шэньчжэне Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Путин отметил, что торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд, а взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество, чему способствует безвизовый режим между РФ и КНР.
Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в формате рабочего завтрака в узком составе. Ожидалось, что стороны обсудят украинский вопрос, проблематику Корейского полуострова и стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
После переговоров Путин также посетил совместный университет МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ) в Шэньчжэне. Президент ознакомился с экспозицией, посвященной достижениям вуза, вместе с вице-премьерами Татьяной Голиковой и Дмитрием Чернышенко, а также главой Минобрнауки Валерием Фальковым.