Песков: России важно понять искренность намерений Европы по Украине
России необходимо выяснить, насколько искренне европейские страны настроены на поиск мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для начала нам нужно понять, настроены ли они так же искренне, как американцы, пытаться что-то придумать», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, позиция Москвы относительно участия европейских стран в переговорах остается неизменной. Он отметил, что задача посредников заключается в содействии мирному урегулированию. Однако, по его оценке, европейские политики, за исключением президента Финляндии Александра Стубба, не демонстрируют готовности искать пути разрешения конфликта.
В частности, Песков обратил внимание на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и представителей Великобритании, которые он назвал исключительно конфронтационными. В связи с этим представитель Кремля усомнился в том, что участие таких политиков поможет мирному процессу.
17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос подключения европейских представителей к переговорам по Украине пока не рассматривается. Дипломат подчеркнул, что вопросы европейской безопасности невозможно решить без участия США.
16 ноября Песков сообщил о необходимости прояснить позицию европейских стран для оценки целесообразности их участия в переговорном процессе. До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европы присоединиться к переговорам в формате E5 + ЕС.
В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что расширение переговорного формата за счет европейских стран с Москвой не согласовывалось.