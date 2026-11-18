В Минтрансе сообщили, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту осуществляется по расписанию. Ведомство организует дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения для обеспечения транспортной доступности полуострова. По словам министра транспорта Дмитрия Ядрова, Минтранс координирует работу различных видов транспорта для обеспечения надежного сообщения с Крымом. В ведомстве уточнили, что автобусы из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей в Керчь ходят по расписанию. При необходимости Керченскую паромную переправу задействуют для перевозки пассажиров и грузов.