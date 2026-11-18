Никитин: власти готовят нестандартные решения для логистики Крыма
Власти принимают все необходимые меры для обеспечения надежного транспортного сообщения с Крымом и бесперебойной доставки грузов на полуостров. При этом могут потребоваться нестандартные решения, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя», передает ТАСС.
По его словам, работа ведется в интересах жителей Крыма и прилегающих регионов, а также для обеспечения полуострова всем необходимым.
Никитин уточнил, что Минтранс занимается этим вопросом в рамках оперативного штаба и регулярно докладывает о ходе работы. Вице-премьер заверил, что Крым будет обеспечен необходимыми грузами.
В Минтрансе сообщили, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту осуществляется по расписанию. Ведомство организует дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения для обеспечения транспортной доступности полуострова. По словам министра транспорта Дмитрия Ядрова, Минтранс координирует работу различных видов транспорта для обеспечения надежного сообщения с Крымом. В ведомстве уточнили, что автобусы из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей в Керчь ходят по расписанию. При необходимости Керченскую паромную переправу задействуют для перевозки пассажиров и грузов.
Днем ранее Росжелдор сообщил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту после атаки беспилотников. Все ранее задержанные поезда «Таврия» прибыли на станцию Керчь. Через мост проследовали пассажирские составы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также пригородные поезда.
16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атаке ВСУ. В результате были повреждены конструкции объекта. Следственный комитет (СК) России признал атаку на Крымский мост терактом, возбуждено уголовное дело.