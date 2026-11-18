«Новатэк» подписал контракт на поставку СПГ в Турцию
«Новатэк» подписал контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон, передают «РИА Новости».
По его словам, сейчас ведутся переговоры об увеличении поставок, а также об инвестициях в газовую отрасль.
Ранее Михельсон сообщил, что «Новатэк» также планирует поставлять СПГ на рынок Таиланда. В настоящий момент компания налаживает контакты.
1 июня министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в интервью Bloomberg, что Турция и Россия ведут переговоры о продлении соглашений на поставки природного газа после 2026 г., когда истекает срок действия ряда действующих контрактов.
В декабре 2025 г. Анкара уже продлила два контракта с «Газпромом» на поставки топлива по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».