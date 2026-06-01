Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках СПГ после 2026 года
Турция и Россия ведут переговоры о продлении соглашений на поставки природного газа после 2026 г., когда истекает срок действия ряда действующих контрактов. Об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью Bloomberg на Энергетическом форуме в Баку.
По его словам, турецкая государственная компания BOTAŞ обсуждает с «Газпромом» условия продления соглашений на импорт российского газа. При этом объемы будущих поставок и сроки новых контрактов пока не согласованы. Байрактар отметил, что переговорный процесс продолжается, а стороны работают над параметрами возможного нового соглашения.
В декабре 2025 г. Анкара уже продлила два контракта с «Газпромом» на поставки топлива по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».
После сокращения экспорта в Европу Турция стала одним из крупнейших покупателей российского газа, напоминает Bloomberg. По данным Bloomberg, сейчас Турция является вторым по величине рынком для «Газпрома» после Китая.
В октябре 2025 г. стало известно, что Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,6 млрд куб. м за январь – август 2025 г.