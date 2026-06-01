Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,643+1,49%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 567,58+0,08%RTSI1 130,37-0,67%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Главная / Общество /

Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках СПГ после 2026 года

Ведомости

Турция и Россия ведут переговоры о продлении соглашений на поставки природного газа после 2026 г., когда истекает срок действия ряда действующих контрактов. Об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью Bloomberg на Энергетическом форуме в Баку.

По его словам, турецкая государственная компания BOTAŞ обсуждает с «Газпромом» условия продления соглашений на импорт российского газа. При этом объемы будущих поставок и сроки новых контрактов пока не согласованы. Байрактар отметил, что переговорный процесс продолжается, а стороны работают над параметрами возможного нового соглашения.

В декабре 2025 г. Анкара уже продлила два контракта с «Газпромом» на поставки топлива по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

После сокращения экспорта в Европу Турция стала одним из крупнейших покупателей российского газа, напоминает Bloomberg. По данным Bloomberg, сейчас Турция является вторым по величине рынком для «Газпрома» после Китая.

В октябре 2025 г. стало известно, что Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,6 млрд куб. м за январь – август 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её