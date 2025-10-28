Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18% за восемь месяцев

В августе Турция импортировала из России 1,84 млрд куб. м газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». С учетом этих объемов общий экспорт российского газа за восемь месяцев достиг 14,6 млрд куб. м. Если учитывать возможные поставки СПГ, которые в 2025 г. пока не осуществлялись, рост совокупных поставок составил 15%.