Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18% за восемь месяцев

Ведомости

Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,6 млрд куб. м за январь – август 2025 г. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на турецкое управление по регулированию энергетического рынка (EPDK).

В августе Турция импортировала из России 1,84 млрд куб. м газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». С учетом этих объемов общий экспорт российского газа за восемь месяцев достиг 14,6 млрд куб. м. Если учитывать возможные поставки СПГ, которые в 2025 г. пока не осуществлялись, рост совокупных поставок составил 15%.

По итогам 2024 г. Россия увеличила поставки газа в Турцию на 2,6% до 21 млрд куб. м. Общий объем с учетом СПГ превысил 21,5 млрд куб. м.

«Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м в год проходит по дну Черного моря и обеспечивает поставки топлива как Турции, так и странам Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита через Украину этот маршрут стал единственным действующим направлением экспорта российского газа в Европу.

1 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что в 2025 г. страна получит рекордные объемы газа по «Турецкому потоку» – к тому моменту импорт превысил 5 млрд куб. м.

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 г., сохранив переходный период для действующих контрактов: краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 г., смогут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г.

