Венгрия ожидает рекордные поставки российского газа в 2025 году

Ведомости

Венгрия в 2025 г. получит из России рекордный объем газа, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

По словам венгерского министра, с начала года объем импорта уже превысил 5 млрд куб. м.

«Это означает, что к концу года будет побит новый рекорд. Никогда еще по газопроводу «Турецкий поток» в Венгрию не поступало столько газа за год, как в этом», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что ежедневно в страну поступает около 21 млн куб. м.

Тем временем до этого сообщалось о перебоях с поставками нефти. 28 августа министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила о возобновлении прокачки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» после атак украинской армии. Она выразила надежду, что поставки останутся стабильными и энергетическая инфраструктура не подвергнется новым ударам.

22 августа Сийярто говорил, что из-за третьей за неделю атаки ВСУ прокачка нефти в Венгрию и Словакию была остановлена минимум на пять дней. До этого южная ветка «Дружбы» останавливалась 13 и 18 августа, но работу быстро восстанавливали. 26 августа венгерский министр выразил мнение, что Еврокомиссия знала об ударах и, по его словам, трудно поверить в отсутствие координации между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.

