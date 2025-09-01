Венгрия ожидает рекордные поставки российского газа в 2025 году

22 августа Сийярто говорил, что из-за третьей за неделю атаки ВСУ прокачка нефти в Венгрию и Словакию была остановлена минимум на пять дней. До этого южная ветка «Дружбы» останавливалась 13 и 18 августа, но работу быстро восстанавливали. 26 августа венгерский министр выразил мнение, что Еврокомиссия знала об ударах и, по его словам, трудно поверить в отсутствие координации между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.