Поставки нефти из РФ в Словакию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
Возобновились поставки российской нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» после ударов украинской армии. Об этом сообщила министр экономики республики Дениса Сакова в Facebook
Министр выразила надежду, что прокачка останется стабильной. Она также понадеялась на отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру в будущем.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что прокачку российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновят 28 августа.
22 августа Сийярто говорил, что из-за третьей за неделю атаки ВСУ поставки нефти в Венгрию и Словакию остановлены минимум на пять дней. До этого прокачка по южной ветке «Дружбы» приостанавливалась 13 и 18 августа, но ее быстро восстанавливали. 26 августа венгерский министр заявил, что, по его мнению, Еврокомиссия знала об ударах по «Дружбе». По его словам, трудно поверить в отсутствие координации между Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.