Поставки нефти из РФ в Словакию по нефтепроводу «Дружба» возобновились

22 августа Сийярто говорил, что из-за третьей за неделю атаки ВСУ поставки нефти в Венгрию и Словакию остановлены минимум на пять дней. До этого прокачка по южной ветке «Дружбы» приостанавливалась 13 и 18 августа, но ее быстро восстанавливали. 26 августа венгерский министр заявил, что, по его мнению, Еврокомиссия знала об ударах по «Дружбе». По его словам, трудно поверить в отсутствие координации между Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.