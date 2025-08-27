Сийярто: подачу нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановят 28 августа
Прокачку российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновят 28 августа. Об этом написал на своей странице в Facebook
По словам Сийярто, повреждения на распределительной станции нефтепровода, нанесенные в результате украинских атак с применением беспилотников и ракет, оказались серьезными, поэтому восстановительные работы заняли несколько дней.
22 августа министр сообщил, что из-за третьей за неделю атаки ВСУ поставки нефти в Венгрию и Словакию остановлены минимум на пять дней. До этого прокачка по южной ветке «Дружбы» приостанавливалась 13 и 18 августа, но ее быстро восстанавливали.
26 августа Сийярто заявил, что, по его мнению, Еврокомиссия знала об ударах по «Дружбе». Он отметил, что трудно поверить в отсутствие координации между Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами. Министр обратил внимание, что ЕК пообещала защищать энергетику ЕС, но проигнорировала факт атак на нефтепровод, обеспечивающий Венгрию и Словакию.
Сийярто также сообщил, что Будапешт рассматривает возможность прекратить экспорт электроэнергии на Украину. По его словам, речь идет о поставках объемом до 40% украинского импорта.