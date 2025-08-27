26 августа Сийярто заявил, что, по его мнению, Еврокомиссия знала об ударах по «Дружбе». Он отметил, что трудно поверить в отсутствие координации между Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами. Министр обратил внимание, что ЕК пообещала защищать энергетику ЕС, но проигнорировала факт атак на нефтепровод, обеспечивающий Венгрию и Словакию.