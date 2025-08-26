Сийярто считает, что ЕС знал об украинской атаке на нефтепровод «Дружба»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и другим европейским лидерам, что собирается атаковать нефтепровод «Дружба». Об этом он заявил в эфире программы «Борцовский час», его цитирует газета Magyar Nemzet.
По словам Сийярто, очень трудно представить, что нефтепровод «Дружба» и атака на него не обсуждалась между Зеленским, фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.
«Они постоянно общаются друг с другом, они заполняют различные социальные сети сообщениями о том, сколько раз они общались в тот день. Я думаю, нереально, чтобы этот вопрос не возник между ними», – сказал глава МИД Венгрии.
По его словам, самое показательное в этой ситуации, что ЕК заявила о своей готовности принять меры для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры, снабжающей европейские государства-члены. Нефтепровод «Дружба» при этом подвергся атаке трижды за короткий период времени, а ЕК «не проронила ни слова».
«После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба"», – сказал Сийярто.
22 августа Сийярто сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины поставки нефти из России в Венгрию и Словакию будут остановлены минимум на пять дней. До этого глава МИД Венгрии дважды объявлял о приостановке прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» – 13 и 18 августа. Тогда работа была оперативно восстановлена.