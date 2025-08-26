Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто считает, что ЕС знал об украинской атаке на нефтепровод «Дружба»

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и другим европейским лидерам, что собирается атаковать нефтепровод «Дружба». Об этом он заявил в эфире программы «Борцовский час», его цитирует газета Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, очень трудно представить, что нефтепровод «Дружба» и атака на него не обсуждалась между Зеленским, фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.

«Они постоянно общаются друг с другом, они заполняют различные социальные сети сообщениями о том, сколько раз они общались в тот день. Я думаю, нереально, чтобы этот вопрос не возник между ними», – сказал глава МИД Венгрии.

По его словам, самое показательное в этой ситуации, что ЕК заявила о своей готовности принять меры для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры, снабжающей европейские государства-члены. Нефтепровод «Дружба» при этом подвергся атаке трижды за короткий период времени, а ЕК «не проронила ни слова».

«После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба"», – сказал Сийярто.

22 августа Сийярто сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины поставки нефти из России в Венгрию и Словакию будут остановлены минимум на пять дней. До этого глава МИД Венгрии дважды объявлял о приостановке прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» – 13 и 18 августа. Тогда работа была оперативно восстановлена.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных