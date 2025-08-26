Сийярто считает, что ЕС знал об украинской атаке на нефтепровод «Дружба»

22 августа Сийярто сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины поставки нефти из России в Венгрию и Словакию будут остановлены минимум на пять дней. До этого глава МИД Венгрии дважды объявлял о приостановке прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» – 13 и 18 августа. Тогда работа была оперативно восстановлена.