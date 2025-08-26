Сийярто допустил прекращение поставок электроэнергии из Венгрии на Украину

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не стремится нанести ущерб населению Украины, отметив, что перебои с энергоснабжением затронули бы в первую очередь семьи и детей. Он также заявил, что Венгрия «отличается от украинских властей, которые, по его мнению, действуют с низким моральным уровнем».