Главная / Политика /

Сийярто допустил прекращение поставок электроэнергии из Венгрии на Украину

Ведомости

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, речь идет о значительных объемах – до 40% украинского импорта электричества.

«Из Венгрии на Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особо выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30–40% импорта электроэнергии в страну прекратится», – сказал глава венгерского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не стремится нанести ущерб населению Украины, отметив, что перебои с энергоснабжением затронули бы в первую очередь семьи и детей. Он также заявил, что Венгрия «отличается от украинских властей, которые, по его мнению, действуют с низким моральным уровнем».

Министр призвал Киев учитывать возможные последствия своих решений, в частности в отношении обстрелов нефтепровода «Дружба», и добавил, что прекращение экспорта электроэнергии из Венгрии может создать для Украины серьезные трудности.

Сийярто также заявил, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Политик считает, что Киев пытается оказать давление на Будапешт с целью изменения его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.

24 августа Зеленский намекнул на новые удары по «Дружбе» в зависимости от политики Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, что Венгрия решительно отвергает угрозы Киева и расценивает атаки на энергетическую инфраструктуру как посягательство на суверенитет страны.

