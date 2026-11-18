Песков: Путин и Трамп увидятся сегодня на приеме в Шэньчжэне
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне 18 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Прием пройдет от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом основные трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си запланированы на 19 ноября.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат отдельной встречи Путина и Трампа. Он не исключил краткого разговора лидеров «на ногах». По словам Ушакова, стороны намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.
14 ноября Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР состоится 19 ноября на полях саммита АТЭС.
18 ноября Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Российский президент также выступил на деловом саммите АТЭС, где выразил надежду, что предстоящая трехсторонняя встреча принесет значительную пользу.