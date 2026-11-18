16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат отдельной встречи Путина и Трампа. Он не исключил краткого разговора лидеров «на ногах». По словам Ушакова, стороны намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.