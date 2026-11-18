По данным издания, Саар прекратил общение с Каллас после сообщений о том, что она якобы сравнила обращение Израиля с палестинцами с политикой ЮАР времен апартеида. Глава израильского МИДа потребовал от нее отказаться от этих высказываний, назвав их кровавым наветом. Сама Каллас публично не комментировала приписываемое ей сравнение. Мааян подтвердила Politico, что решение о прекращении контактов остается в силе и касается исключительно главы евродипломатии.