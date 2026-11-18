Politico: Израиль с июня не поддерживает контакты с Каей Каллас
Израиль с июня 2026 г. не поддерживает прямые контакты с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. При этом израильские власти продолжают взаимодействовать с другими представителями ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара Михаль Мааян.
По данным издания, Саар прекратил общение с Каллас после сообщений о том, что она якобы сравнила обращение Израиля с палестинцами с политикой ЮАР времен апартеида. Глава израильского МИДа потребовал от нее отказаться от этих высказываний, назвав их кровавым наветом. Сама Каллас публично не комментировала приписываемое ей сравнение. Мааян подтвердила Politico, что решение о прекращении контактов остается в силе и касается исключительно главы евродипломатии.
До конфликта Каллас и Саар активно взаимодействовали по вопросам гуманитарной ситуации в секторе Газа. По словам источника Politico, в отдельные периоды они обменивались сообщениями в WhatsApp
В частности, еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица за 2026 г. не менее четырех раз встречалась или разговаривала с Сааром. Она подчеркнула, что для доставки гуманитарной помощи в Газу необходимо сотрудничество с израильскими властями. При этом Шуица утверждает, что координирует свои поездки и переговоры с Каллас.
Ситуацию обострили разногласия внутри ЕС относительно распределения внешнеполитических полномочий. Часть европейских дипломатов считают отсутствие прямого диалога Каллас с Израилем препятствием для урегулирования ситуации в Газе. В то же время представители Еврокомиссии заявляют, что глава евродипломатии продолжает участвовать в ближневосточной политике и остается открытой к переговорам с Израилем.
23 июня Шуица посетила Израиль для продления работы двух миссий ЕС в регионе. Речь шла о миссии по приграничной помощи EUBAM Rafah и миссии по поддержке гражданской полиции Палестины EUPOL COPPS. Поездка не анонсировалась заранее, что один из европейских дипломатов объяснил соображениями безопасности.
29 июня Politico сообщило, что Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каллас, может столкнуться с расформированием на фоне конфликта с Еврокомиссией. По данным издания, дипслужба испытывает внутренний кризис и уступает Еврокомиссии по финансовым и политическим возможностям. Европейские дипломаты также указывали на соперничество между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.