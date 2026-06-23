Еврокомиссар Шуица посетила Израиль для продления миссий ЕС

Речь идет о продлении на три месяца миссии по приграничной помощи EUBAM Rafah и миссии по поддержке гражданской полиции Палестины EUPOL COPPS. Визит не анонсировали заранее – о нем стало известно только после прибытия еврокомиссара в Израиль. Один из дипломатов ЕС объяснил это «соображениями безопасности». Другой представитель объединения назвал странным, что Каллас в это же время находилась в Иордании на встрече с лидерами Лиги арабских государств.