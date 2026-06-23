Еврокомиссар Шуица посетила Израиль для продления миссий ЕС
Еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица совершила тайный визит в Израиль, чтобы продлить работу двух миссий Евросоюза (ЕС) в регионе. Поездка прошла на фоне конфликта между главой израильского МИДа Гидеоном Сааром и главой евродипломатии Каей Каллас, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.
Речь идет о продлении на три месяца миссии по приграничной помощи EUBAM Rafah и миссии по поддержке гражданской полиции Палестины EUPOL COPPS. Визит не анонсировали заранее – о нем стало известно только после прибытия еврокомиссара в Израиль. Один из дипломатов ЕС объяснил это «соображениями безопасности». Другой представитель объединения назвал странным, что Каллас в это же время находилась в Иордании на встрече с лидерами Лиги арабских государств.
Ранее Саар сообщил о разрыве контактов с Каллас из-за несогласия с ее заявлением, где она сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида. Саар назвал это «кровавым наветом» и потребовал извинений.