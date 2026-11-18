Совместный университет МГУ и ППИ был создан в 2016 г. В учебном заведении работают 10 факультетов, реализуются 58 образовательных программ. На начало 2025/2026 учебного года там обучались более 4500 студентов. С сентября 2026 г. ректором университета является Дэн Фан. Первый проректор – Сергей Иванченко, занимающий эту должность с декабря 2022 г.