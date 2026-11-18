Путин посетил российско-китайский университет в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин прибыл в совместный университет МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ) в Шэньчжэне. Российский лидер направился в вуз после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Вместе с вице-премьерами Татьяной Голиковой и Дмитрием Чернышенко, а также главой Минобрнауки Валерием Фальковым президент ознакомился с экспозицией, посвященной достижениям вуза.
Факультет наук о материалах представил технологию производства легких и прочных титановых деталей, которые уже используются в устройствах Huawei и Xiaomi. Также ученые разработали материал для натрий-ионных аккумуляторов с ресурсом более 5000 циклов. В ходе визита Путин выступил перед учащимися и преподавательским составом российско-китайского университета.
Совместный университет МГУ и ППИ был создан в 2016 г. В учебном заведении работают 10 факультетов, реализуются 58 образовательных программ. На начало 2025/2026 учебного года там обучались более 4500 студентов. С сентября 2026 г. ректором университета является Дэн Фан. Первый проректор – Сергей Иванченко, занимающий эту должность с декабря 2022 г.
Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября в 2:00 по местному времени. В течение двух дней, пока будет длиться саммит, Путин проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.