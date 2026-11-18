«Под нашим руководством отношения России и Китая остаются неподвижны, как гора»Что говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин на двусторонних переговорах в Шэньчжэне
В Шэньчжэне 18 ноября президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели российско-китайские переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан, вилла "Цилиньюань"». Президент России начал со слов приветствия и похвалы Шэньчжэню. «Думаю, не случайно вы выбрали местом встречи представительных делегаций зоны АТЭС именно здесь, в этом быстроразвивающемся, таком красивом месте, которое, безусловно, является символом процветания Китая», – сказал Путин. Еще недавно здесь проживало не очень много людей, теперь же это один из крупнейших мегаполисов, который бурно развивается. «Хороший пример для подражания», – подчеркнул президент.
Путин вспомнил слова из своего выступления на Деловом саммите АТЭС – именно с него началась программа президента России в Шэньчжэне 18 ноября – о том, что на Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) приходится 36% населения планеты, 50% международной торговли и 60% мирового ВВП. По его словам, у членов АТЭС общая цель – обеспечение мира и процветания в АТР. «Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», – сказал президент. Он также вспомнил состоявшуюся в мае встречу с Си в Пекине, а также беседы на полях саммита ШОС в Бишкеке в августе и саммита БРИКС в Нью-Дели в сентябре.
Работа между странами идет по восходящей, сказал Путин. Торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд. По словам президента, эта цель перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами, сказал Путин. По его словам, турпоток увеличился на 43%. Сказал президент и о перекрестном Годе образования, который сейчас проходит. Путин в ходе поездки посетит Совместный университет МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ), который был создан 10 лет назад.
«Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства», – сказал Путин.
Си Цзиньпин вновь приветствовал Владимира Путина словами «мой дорогой друг». Си сказал, что нынешняя встреча в Китае уже 50-я по счету с 2013 г., учитывая личные встречи и те, что проходят в формате ВКС. «Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре. Они привносят больше стабильности и определенности в турбулентный, хаотичный мир, служат образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством», – заявил Си. По его словам, Россия и Китай должны «смело идти вперед», раскрывая потенциал двух стран, а также нести ответственность крупных держав, способствуя формированию многополярного мира.
Резиденция «Цилинь Шаньчжуан, вилла «Цилиньюань», где проходили переговоры, находится у подножия горы Цилинь рядом с полем для гольфа Сили и Шэньчжэнским парком дикой природы. Это комплекс вилл в европейском стиле, резиденция принимает членов городского комитета партии и правительства Шэньчжэня, но прежде всего – руководителей Коммунистической партии Китая. На территории резиденции более 20 ресторанов и более 20 конференц-залов. А 19 ноября именно в «Цилинь Шаньчжуане» состоится встреча Путина, Си и президента США Дональда Трампа.
В программе российского президента на 18 ноября еще посещение Совместного университета МГУ и ППИ, переговоры с президентом Вьетнама То Ламом, торжественный прием от имени Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС, а затем переговоры с премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном. А 19 ноября кроме трехсторонней встречи планируется саммит АТЭС, двусторонние встречи, в том числе с Дональдом Трампом, и пресс-конференция по итогам визита в Китай.