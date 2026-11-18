Работа между странами идет по восходящей, сказал Путин. Торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд. По словам президента, эта цель перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами, сказал Путин. По его словам, турпоток увеличился на 43%. Сказал президент и о перекрестном Годе образования, который сейчас проходит. Путин в ходе поездки посетит Совместный университет МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ), который был создан 10 лет назад.