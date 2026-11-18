Путин и Си провели встречу в Шэньчжэне 18 ноября. Путин отметил, что работа между Россией и Китаем идет «по восходящей» на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного четверть века назад. Товарооборот между Россией и КНР несколько лет подряд превышает $200 млрд, и в этом году цель не только будет достигнута снова, но и покажет хорошую динамику роста.