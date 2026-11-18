Си Цзиньпин: отношения КНР и России не подвержены мировой конъюнктуре
Отношения России и КНР обладают широкими перспективами. Они не подвержены мировой конъюнктуре, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
«Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре», – сказал Си, добавив, что отношения двух держав привносят в турбулентный мир стабильность и определенность.
Путин и Си провели встречу в Шэньчжэне 18 ноября. Путин отметил, что работа между Россией и Китаем идет «по восходящей» на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного четверть века назад. Товарооборот между Россией и КНР несколько лет подряд превышает $200 млрд, и в этом году цель не только будет достигнута снова, но и покажет хорошую динамику роста.
Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что встреча Путина и Си на саммите АТЭС – уже пятый контакт лидеров с начала 2026 г.