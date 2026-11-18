Российские пользователи смартфонов смогут принимать и отправлять sms, небольшие файлы, а также совершать звонки через спутник в зоне отсутствия сотовой связи. Такую технологию протестировал оператор МТС совместно с госоператором спутниковой связи «Космическая связь» (ГП КС) через действующие российские геостационарные космические аппараты серии «Экспресс». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель МТС и подтвердил представитель ГП КС. Технология нужна для передачи аварийных сообщений и небольших объемов интернета в удаленных районах страны. Заказчиками такой услуги могут стать предприятия ТЭКа, а также транспортные, логистические и строительные компании, пояснил представитель оператора связи.