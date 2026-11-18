МТС испытал прямую спутниковую связь для мобильных устройствДля коммерческого использования технологии потребуется внести изменения в нормативную базу, сообщили в Минцифры
Российские пользователи смартфонов смогут принимать и отправлять sms, небольшие файлы, а также совершать звонки через спутник в зоне отсутствия сотовой связи. Такую технологию протестировал оператор МТС совместно с госоператором спутниковой связи «Космическая связь» (ГП КС) через действующие российские геостационарные космические аппараты серии «Экспресс». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель МТС и подтвердил представитель ГП КС. Технология нужна для передачи аварийных сообщений и небольших объемов интернета в удаленных районах страны. Заказчиками такой услуги могут стать предприятия ТЭКа, а также транспортные, логистические и строительные компании, пояснил представитель оператора связи.
МТС использовала технологию NTN-D2C (Non-Terrestrial Networks Direct-to-Cell; напрямую в мобильную сеть). В ходе теста удалось передать sms и данные со смартфона на геостационарный спутник «Экспресс-АМ8», находящиеся на высоте более 36 000 км. Оттуда сигнал ретранслировался со спутника на наземный телепорт ГП КС, который соединялся с базовой станцией МТС, добавил представитель госоператора. Сроки коммерческого запуска технологии стороны не назвали.