Национальная товарная биржа запустит спот-торги подсолнечникомИх планируют начать до конца года
Национальная товарная биржа (НТБ) планирует начать до конца года спот-торги подсолнечником, сообщил «Ведомостям» директор биржи Кирилл Попов. «Технологии и регламенты рынка зерна, который работает с января этого года, позволяют нам быстро запустить торги подсолнечником. Это близкие рынки, и поэтому мы сможем сделать это оперативно», – отметил он.
С 19 января 2026 г. биржа запустила спот-рынок зерновых культур. Первым товаром стала пшеница. Помимо этого с 28 сентября 2020 г. на спот-рынке биржи торгуется сахар, а с 16 ноября 2026 г. были запущены спот-торги по мясу. Также биржа развивает товарные аукционы: их заказчиками выступают крупные агропромышленные компании.
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