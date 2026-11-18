Национальная товарная биржа (НТБ) планирует начать до конца года спот-торги подсолнечником, сообщил «Ведомостям» директор биржи Кирилл Попов. «Технологии и регламенты рынка зерна, который работает с января этого года, позволяют нам быстро запустить торги подсолнечником. Это близкие рынки, и поэтому мы сможем сделать это оперативно», – отметил он.