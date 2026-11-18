В первом случае средства планируют выделить специальному фонду по борьбе с влиянием России. То, как будет выглядеть процесс, описывается в разделе 254 закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 г. (составная часть закона CAATSA, ограничивающего возможности президента в одностороннем порядке ослаблять санкционный режим или снимать санкции без поддержки конгресса), который был подписан Трампом в его первый срок. В вышеупомянутом разделе перечислено пять основных способов этой борьбы. Первый: защита критической инфраструктуры и избирательных систем от кибератак. Второй: борьба с коррупцией и укрепление верховенства закона. Третий: преодоление гуманитарных кризисов и нестабильности. Четвертый: способствование большей прозрачности законодательной системы и улучшению уровня юридического образования. Пятый: развитие гражданского общества, СМИ и негосударственных организаций, «которые будут бороться с российской пропагандой».