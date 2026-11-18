Интересовала журналистов, естественно, и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина – она уже согласована и даже назначено время. Все сравнения с Ялтинской конференцией 1945 г. Песков опровергал, называя это «политологическими упражнениями», не имеющими связи с реальностью. Пресс-секретарь объяснял, что Россия и Китай в основе мироустройства видят многополярность, что они не хотят, чтобы кто-то решал и предрешал судьбы других стран и что судьбы России и Китая тоже должны решать только сами Россия и Китай.