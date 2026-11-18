Как Шэньчжэнь готовится к встрече Владимира Путина и других лидеров АТЭСОдним из главных мероприятий саммита станет встреча лидеров России, США и Китая
Кремлевский пул из Москвы вылетел в Шэньчжэнь, где 18–19 ноября состоится саммит АТЭС, вечером 16 ноября – с задержкой в полтора часа из-за введенного во «Внуково» плана «Ковер». В самолете журналисты интересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, согласована ли все же двусторонняя встреча Владимира Путина с его американским визави Дональдом Трампом. Песков объяснял, что точного времени пока нет, что российская сторона предпочла бы отдельную полноформатную беседу, где можно было бы поговорить час или больше, вариант встречи на полях, очевидно, менее предпочтительный для российской стороны.
Интересовала журналистов, естественно, и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина – она уже согласована и даже назначено время. Все сравнения с Ялтинской конференцией 1945 г. Песков опровергал, называя это «политологическими упражнениями», не имеющими связи с реальностью. Пресс-секретарь объяснял, что Россия и Китай в основе мироустройства видят многополярность, что они не хотят, чтобы кто-то решал и предрешал судьбы других стран и что судьбы России и Китая тоже должны решать только сами Россия и Китай.