Одной из главных тенденций стал рост торговли услугами. Их доля в мировом экспорте увеличилась с 19% в 2001 г. до 27% в 2025 г., а объем превысил $9,5 трлн. Основной вклад внесли телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, экспорт которых увеличился в 56 раз. Сегодня на них приходится более 30% мирового экспорта услуг.