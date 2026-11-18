Мировая торговля на перепутьеПоследние тенденции, актуальность реформы ВТО и роль АТЭС в формировании фундамента новых договоренностей
В последние десятилетия внешняя торговля была драйвером глобального экономического роста. В 2001–2025 гг. объем мировой торговли товарами вырос практически в 4 раза (с $12,2 трлн до $47,3 трлн), тогда как мировой ВВП – в 3,5 раза (с $33,7 трлн до $118,4 трлн). Доля внешней торговли в мировом ВВП выросла с 49 до 68%.
Одной из главных тенденций стал рост торговли услугами. Их доля в мировом экспорте увеличилась с 19% в 2001 г. до 27% в 2025 г., а объем превысил $9,5 трлн. Основной вклад внесли телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, экспорт которых увеличился в 56 раз. Сегодня на них приходится более 30% мирового экспорта услуг.
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