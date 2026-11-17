17 ноября российского оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО уничтожили 2256 украинских БПЛА самолетного типа в течение суток. Кроме того, были сбиты девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также управляемая авиационная бомба.