Силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник над регионами России за день
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами в течение дня. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Атаки были отражены с 8:00 по 20:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
17 ноября российского оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО уничтожили 2256 украинских БПЛА самолетного типа в течение суток. Кроме того, были сбиты девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также управляемая авиационная бомба.