Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае атаки на Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае атаки на Вашингтон с использованием «грязной бомбы». Об этом он заявил журналистам во время саммита АСЕАН в Маниле.
«Если это произойдет, они заплатят такую цену, которую не платила ни одна страна», – сказал американский лидер (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Трампа, Вашингтон воспринимает потенциальную угрозу «очень серьезно». Он подчеркнул, что подобные риски являются одной из причин, по которым Иран не должен обладать ядерным оружием.
17 ноября CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Собеседники уточнили при этом, что эти данные о предполагаемых планах являются попыткой обеспечить себе варианты действий, а не признаком неминуемого нападения.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал эти сообщения безосновательными.