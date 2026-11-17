Глава региона прибыл на место происшествия, где развернут оперативный штаб под его руководством. «Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю. Силы МЧС на месте, Росгвардия на месте. Также присутствует медицина катастроф, работаем», – рассказал Середюк.