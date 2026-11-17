Что известно о крушении самолета в Кемеровской областиИз-за трагедии организован штаб, возглавляемый губернатором региона
В районе села Ягуново Кемеровской области произошло авиационное происшествие. Предположительно, потерпел крушение транзитный самолет, пролетавший над территорией региона, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Глава региона прибыл на место происшествия, где развернут оперативный штаб под его руководством. «Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю. Силы МЧС на месте, Росгвардия на месте. Также присутствует медицина катастроф, работаем», – рассказал Середюк.
По словам губернатора, региональные власти оказывают необходимое содействие оперативным службам, работающим в районе предполагаемого падения самолета.
Обстоятельства происшествия устанавливают уполномоченные ведомства.
«Известия» сообщили, что на борту воздушного судна могли находиться 17 человек.