Банк России незначительно понизил курс доллара
Банк России установил официальный курс доллара на 18 ноября на отметке 82,45 руб. Регулятор понизил его на 0,06 руб.
Евро подешевел на 0,38 руб. и составил 90,81 руб. Курс юаня снизился на символические 0,01 руб. – до 12,34 руб.
Официальный курс доллара на 17 ноября составляет 82,51 руб. Евро стоит 91,19 руб., а юань – 12,25 руб.
12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта.
Набиуллина также отметила, что курс не должен формироваться с учетом интересов отдельных секторов экономики. Его динамика зависит от состояния внешней торговли и других макроэкономических факторов.