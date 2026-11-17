Axios: союзники США обеспокоены встречей Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Американские союзники обеспокоены предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае. Об этом сообщило Axios со ссылкой на европейских чиновников и западных дипломатов.
По данным издания, союзники Вашингтона опасаются, что Трамп может выйти за рамки согласованной повестки и сделать заявления по Украине или Тайваню, которые противоречат их интересам. Кроме того, дипломатов беспокоит, что встреча трех лидеров может создать впечатление договоренности о разделе мира на сферы влияния. Некоторые собеседники Axios сравнили возможный саммит с Ялтинской конференцией 1945 г.
«Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовы ко всему», – заявил изданию один из европейских дипломатов.
Как пишет Axios, предстоящая встреча обсуждалась на закрытых переговорах европейских лидеров в Дублине. Одним из наиболее обеспокоенных участников был канцлер Германии Фридрих Мерц. Позднее он публично призвал Вашингтон избежать неожиданных решений. Аналогичные опасения выразили представители Украины и Японии.
17 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что повестка встречи лидеров России, США и Китая сформирована. Он также заявил, что переговоры в формате Россия – США – Украина продолжатся, а размещение европейских войск на Украине будет означать прямое участие Европы в конфликте.