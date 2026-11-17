По данным издания, союзники Вашингтона опасаются, что Трамп может выйти за рамки согласованной повестки и сделать заявления по Украине или Тайваню, которые противоречат их интересам. Кроме того, дипломатов беспокоит, что встреча трех лидеров может создать впечатление договоренности о разделе мира на сферы влияния. Некоторые собеседники Axios сравнили возможный саммит с Ялтинской конференцией 1945 г.